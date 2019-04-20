Sancaktepe'de silahlı saldırı Bir oto yıkamacıya yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, iki kişi hafif yaralandı. Yunus Emre Mahallesi Hoşgörü Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıya, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu, oto yıkamacıda bulunan Emre C. ve Hasan C. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde bulunan bir otomobille, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alarak iş yerinde delil topladı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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