Sancaktepe’de polis kaçan şüphelinin aracına atladı

Sancaktepe’de şüpheli aracı durdurmaya çalışan polis memuru, araç durmayınca camdan içeri girdi. Şahısla yaklaşık 300 metre araç içinde giden polis memuru şüpheliyle boğuşurken, şüpheli araçtan atlayarak kaçtı.

İddiaya göre, Sancaktepe Osmangazi Caddesi’nde şüpheli bir aracı durdurmaya çalışan polis memuru araç durmayınca camdan otomobile girdi. Yaklaşık 300 metre bu şekilde şüpheliyle araç içinde giden polis memuru, uzun süre şahısla boğuştu. Şahıs el frenini çekerek araçtan atladı. Yaya olarak kaçmaya başlayan şahıs, ardından başka bir araca binerek kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve akrep diye tabir edilen polis aracı sevk edildi. Şüpheli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.