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Sancaktepe’de otobüs kazası; 1 yaralı

Sancaktepe’de seyir halindeki halk halk otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:26
Sancaktepe’de otobüs kazası; 1 yaralı

Sancaktepe’de seyir halindeki halk halk otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. kazada bir kişi yaralandı.



Sultagazi Caddesi’de seyir halindeki 34 JZ 5251 plakalı halk otobüsü parka halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. 06.00 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası otobüs şoförü K. Ş. araç içinde sıkıştı. kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektronik makas ile otobüs parçalarını keserek K. Ş.’yi çıkarmaya çalıştı. Otobüs içerisine sıkışan K. Ş.’yi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kaza esnasında ise otobüs içerisinde yolcuların olmaması olası bir faciayı önledi.



KenanKılıç isimli vatandaş, "Evdeydim yatıyordum. bir anda bir ses geldi. Tır park halindeydi. Her halde şoför uykuya dalmış. Harfiyat kamyonuna arkadan vurmuş. Allah’tan yolcu yoktu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:26
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