0553 313 94 23

Sancaktepe'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı

02 Mart 2019 Cumartesi 14:38
Sancaktepe'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Boyraz ailesinden bir süre haber alamayan komşuları, pencereyi dışarıdan açtı.

Yoğun dumanla karşılaşan komşular, anne ile 2 çocuğunu yatar halde gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan anne Gülay Boyraz (38) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyraz'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Baba Adem Boyraz'ın ise memleketi Tokat'ta bulunduğu belirtildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:38
  1. iki çocuk
  2. Sancaktepe
  3. soba
  4. Zehirlenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız"
    1. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    2. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    3. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    4. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    5. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    6. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    7. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    8. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rize’den..
    10. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    11. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    12. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    13. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    14. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    15. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    16. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    17. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    18. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    19. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    20. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    21. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    22. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    23. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    24. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    25. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    26. Basketbolda maçın ardından
    27. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    28. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    29. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    30. "Bay Kemal, sen kimlerle kol kola..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...