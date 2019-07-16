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Sancaktepe’de freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe’de iddiaya göre freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bir yaya ile iki araca çarptı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:55
Sancaktepe’de freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe’de iddiaya göre freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bir yaya ile iki araca çarptı. Otobüs daha sonra bir iş yerine girerek dururken, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.


Sancaktepe Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs önce park halindeki bir minibüse ardından bir yayaya çarptı. İlerlemeye devam eden otobüs başka bir araca daha çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi ise yaralandı. Olaya şahit olan görgü tanıkları kaza anını anlattı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:55
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