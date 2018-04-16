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Sancaktepe'de fabrikada yangın çıktı!

Sancaktepe'de plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:54
Sancaktepe'de fabrikada yangın çıktı!

Olay, Sancaktepe Battalgazi Caddesi'nde bulunan bir plastik boru fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı plastiklerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:54
  1. Sancaktepe'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı

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