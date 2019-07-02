Sancaktepe'de fabrika yangını Raf fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de raf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınana bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde bulunan bir raf fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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