0553 313 94 23

Sancaktepe’de fabrika alev alev yandı

Sancaktepe ilçesi İmam Rabbani Caddesi’nde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 03:34
Sancaktepe’de fabrika alev alev yandı

Sancaktepe ilçesi İmam Rabbani Caddesi’nde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında fabrika içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.



İtfaiye ekipleri demir saçı keserek içeriye girdi


Saat 02.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi İmam Rabbani Caddesi’nde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika bahçesinde bulunan bir minibüs alevlere teslim olurken fabrika içerisinde yer alan demir saçlarla kapatılmış bölüm tamamen yandı. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri canla başla yangına müdahale ederken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sivil vatandaşların yangın alanına yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekipleri demir saçtan oluşan ve yangının çıktığı nokta olarak tespit edilen bölüme demir saçları keserek girdi. Oksijen tüpleri ile demir saçtan oluşturulan bölüme giren itfaiye ekipleri yangına merdiven yardımı ile yukarıdan ve içeriden müdahale etti. Fabrikanın tümüne yayılmasına izin vermeyen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık bir uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 03:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe'de fabrika yangını
    1. Sancaktepe'de fabrika yangını
    2. Sancaktepe’de fabrika alev alev yandı
    3. Husilerden Hudeyde'deki liman..
    4. Manisa'da orman yangını
    5. GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını
    6. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay..
    7. Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na..
    8. OPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha..
    9. Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel..
    10. ABD'li "duty free" devinden İsrail'e..
    11. GÜNCELLEME - 2 Aliağa'daki gemi yangını
    12. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs..
    13. Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini..
    14. Emniyete destek konserine büyük ilgi
    15. İzmir’de gemi yangını: 2 ölü, 14 yaralı
    16. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı..
    17. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki..
    18. Sudan'da muhalefet, askeri lider..
    19. Adana'daki orman yangını
    20. GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını
    21. Cami saldırıları kayıt altına giriyor
    22. Şahin: “Filyos Limanı Türkiye ve bölge..
    23. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay:..
    24. Trump: "İran ateşle oynuyor"
    25. İzmir'de gemide patlama: Yangın çıktı
    26. Amasya'da fındık yüklü tır devrildi: 2..
    27. Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü,..
    28. 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni..
    29. Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti"..
    30. Somali Milli Günü Resepsiyonu
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!
    Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar