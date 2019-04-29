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Sancaktepe'de çatlaklar oluşan park mühürlendi

29 Nisan 2019 Pazartesi 19:19
Sancaktepe'de çatlaklar oluşan park mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, perde duvarında çatlaklar oluşan park mühürlenerek kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi'nde, Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın perde duvarında çatlaklar meydana geldi. Çatlakların fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri parkın etrafına güvenlik şeridi çekerken, Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri de parkı boşalttı.

Zabıta ekipleri, meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki site sakinlerine de uyarıda bulundu, park alanının yakınına otomobillerini bırakmamalarını istedi.

Park içerisinde inceleme yapan belediye yetkilileri daha sonra parkı mühürleyerek kapısına da kilit vurdu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 19:19
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