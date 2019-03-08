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Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanı alev alev yandı

Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanından sobadan dolayı yangın çıktı.

08 Mart 2019 Cuma 11:05
Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanı alev alev yandı

Sancaktepe’de bir lastikçi dükkanından sobadan dolayı yangın çıktı. Konteyner tipi küçük dükkanın sahibi pastaneye gittiği esnada çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.


Sancaktepe Merve Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde bir lastikçi dükkanında yangın çıktı. Konteyner tipi küçük lastikçi dükkanın sahibi Şakir K. dükkanın içerisindeki sobayı yaktı, ardından pastaneye kahvaltılık almak için gitti. O esnada dükkanda sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, dükkanın sahibine durumu hemen haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Yanan dükkanın sahibi Şakir K., “Ben pastaneye kahvaltılık almak için gittim. O esnada köşeden biri geldi beni çağırdı dedi ki abi senin dükkan yanıyor. Geldim baktım ki iş işten geçmiş” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:05
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