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Sancaktepe’de bıçaklı kavga kamerada

Sancaktepe’de bir pastanede çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:30
Sancaktepe’de bıçaklı kavga kamerada

Sancaktepe’de bir pastanede çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Pastaneyi bıçakla basan saldırganlara çalışanlar sandalye, süpürge ve yumruklarla karşılık verirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bir pastaneye gelen şahıs burada çalışanlarla tartıştı. Buradan ayrılan şahıs ardından kalabalık bir grupla ve elinde bıçakla pastaneye geldi. Çalışanlara bıçaklar savuran şahıs peş peşe tartıştığı kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine pastanede aralarında bir kadının da bulunduğu grup bıçaklı saldırgana saldırdı. Ortalık bir anda karışırken, sandalye, süpürge ve sopalar havada uçuştu. Arada kalan kadın da gruba tekme ve yumruk atarken, gruptan bazıları yerde adeta güreşti. Dakikalarca süren kavgada ortalık kan gölüne dönerken, iki kişi ağır yaralandı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırırken, arbede yaşandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, dehşet veren bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:30
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