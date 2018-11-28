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Sancaktepe’de asker şehit olmuştu… O helikopter envanterden çıkarılıyor!

TSK'nın UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:02
Sancaktepe’de asker şehit olmuştu… O helikopter envanterden çıkarılıyor!

Vietnam Savaşı'nın simgelerinden biri olan UH-1 tipi helikopterin İstanbul Sancaktepe'de düşüp 4 askerin şehit olması, bir askerin de ağır yaralanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) bu helikopterlerle uçuş yapmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

TSK'nın helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını yaptığı UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor.

UH-1'lerin envanterden çıkarılması sonrası yerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ve test uçuşları eylül ayında başlayan T-625 Genel Maksat Helikopteri ile Sikorski'lerin tam olarak devreye girip eğitim helikopteri olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 07:02
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