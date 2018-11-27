Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor

BİTLİS (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi.

Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Muş'tan ambulansla törenin düzenlendiği Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi.

Burada Aslan'ın öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajının okunmasının ardından Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli İkmal Yüzbaşı Bekir Alparslan bir konuşma yaptı.

Törene katılan şehidin yakınlarını, Vali Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, askerler ve törene katılanlar teskin etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin ettiği duanın ardından şehidin cenaze namazı kılındı.

Daha sonra ambulansa alınan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı Budaklı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Babası emekli güvenlik korucusu olan Şahin Aslan'ın, biri 40 günlük bebek olmak üzere 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali yardımcıları, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.