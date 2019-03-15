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Sancaktepe seçim anket sonuçları | Yerel seçim son anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul Sancaktepe'de son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki Sancaktepe son seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

15 Mart 2019 Cuma 13:00
Sancaktepe seçim anket sonuçları | Yerel seçim son anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul Sancaktepe'de son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki Sancaktepe son seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı. İşte İstanbul Sancaktepe ilçesi son anket sonuçları...

Sancaktepe adayları 2019

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilçelerin belediye başkan adayları seçim gününe hazırlanıyor. Sancaktepe’de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü aday olarak gösterilmişti. Chp Sankcaktepe adayı ise Özgen Nama olrak belirlendi.

Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü mü oldu? Yerel seçim 2019

Zeki Başaran kimdir nerelidir? Saadet Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:00
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