Sancaktepe kurbanlık satış yeri 2018 | Sancaktepe belediyesi kurban kesim yeri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Sancaktepe kurban satış yerleri nerede? İstanbul Sancaktepe kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Bağcılar 2018 kurban kesim alanı ve Bağcılar kurban satış çadırları

Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Sultangazi kurbanlık satış yeri 2018 | İstanbul Sultangazi kurban kesim yeri

SANCAKTEPE KURBAR SATIŞ VE KESİM YERLERİ 2018

Sinan Özer Paşaköy Mah. Maltepe Düzü Mevkii 980 Parsel 533 707 62 58 Sinan Özer Paşaköy Mah. Maltepe Düzü Mevkii 980 Parsel 533 707 62 58

Ali Tombaş Fatih Mah. Büyük Bakkalköy Cad. Bila No: 8372 Ada 2 Parsel Sayılı Yerler 532 488 75 82

Ali Tombaş Fatih Mah. Büyük Bakkalköy Cad. Bila No: 8372 Ada 2 Parsel Sayılı Yerler 532 488 75 82

Erdal Ertürk Eyüp Sultan Mah. Samandıra Cad. 1726 - 1730 - 1800 Parsel 545 438 26 70 Erdal Ertürk Eyüp Sultan Mah. Samandıra Cad. 1726 - 1730 - 1800 Parsel 545 438 26 70

Erdal Ertürk Eyüp Sultan Mah. Samandıra Cad. 1804 Parsel 545 438 26 70 Erdal Ertürk Eyüp Sultan Mah. Samandıra Cad. 1804 Parsel 545 438 26 70

Şelale Eğitim Bilim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Dursun Cebir) Hilal Mah. 1749 Parsel (Şile Yolu Üzeri) 532 304 51 00

Şelale Eğitim Bilim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Dursun Cebir) Hilal Mah. 1749 Parsel (Şile Yolu Üzeri) 532 304 51 00