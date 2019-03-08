Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü Kadınlar Günü programlarına katıldı

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ‘Kadın Bir Yaşam Çiçeği’ söyleşisi ve ‘Sevgi Yürüyüşü’ programlarına katıldı. Kadınlar Döğücü için ‘Kadının gücü Şeyma Döğücü’ şeklinde sloganlar attı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi ve AK Parti Sancaktepe Kadın Kolları’nın düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programlarına katıldı. Döğücü önce Samandıra Kültür Merkezi’nde Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği ‘Kadın Bir Yaşam Çiçeği’ söyleşisini dinledi. Söyleşide Döğücü’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan eşlik etti. Burada kadınlar tarafından büyük sevgi gösterisi gören Sancaktepe’nin ilk kadın belediye başkan adayı Döğücü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadının sadece şiddetle bir araya gelmesini hep kınadığını belirterek, “8 Mart bunun adı olmamalıdır. Fabrikalarda çalışan kadınların direnmesiyle ortaya çıkan bir gün bugün. Orada hakkını arayan, hakkını savunan ve bu savunduğunun arkasında da dimdik duran kadınlar vardı” dedi.

Söyleşinin ardından Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Sevgi Yürüyüşü’nde kadınlarla beraber yürüdü. Yürüyüşte Döğücü ve Kan’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da kadınların yanında yer aldı. Bayram kadınlar gününe özel Av. Şeyma Döğücü’ye bir de karanfil takdim etti. Samandıra Kültür Merkezi’nden ‘Kadının gücü Şeyma Döğücü’ sloganlarıyla başlayan yürüyüş, Samandıra Merkez’de son buldu. Yürüyüşün sonunda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Sancaktepe’ye gelerek kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kaya, kadınların birbirine destek olmasının önemli olduğunu söyleyerek, Sancaktepeli kadınların 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Av. Şeyma Döğücü’nün arkasında durması gerektiğini dile getirdi.

“Duygusal anlamda çok naif görünen kadınlar aslında erkeklerin duygusal yanından çok daha güçlüler”

Kadınlar olarak çektikleri cefaların kendilerini daha da güçlendirdiğini dile getiren Döğücü, “İçi boş sloganlarla, kadın haklarıyla, kadının özgürlüğü ile siyaset yapanlar gelsinler Sancaktepe’yi görsünler. Gitsinler bizim meclisimizdeki aslan gibi kadınları görsünler. Kadınlar olarak bir sürü cefalara katlandık. Bir sürü eziyetler çektik. Bu bizi hiçbir zaman yıldırmadı. Aksine bu kadınların daha güçlü olmasını sağladı. Duygusal anlamda çok naif görünen kadınlar aslında erkeklerin duygusal yanından çok daha güçlüler. Kadın ve şiddeti bir araya getirmelerini hep kınadım. Kadınlar günü sadece bununla dolmamalıdır. 8 Mart bunun adı olmamalıdır. Fabrikalarda çalışan kadınların direnmesiyle ortaya çıkan bir gün bugün. Orada hakkını arayan, hakkını savunan ve bu savunduğunun arkasında da dimdik duran kadınlar vardı” diye konuştu.

“Biz başörtüsünden dolayı asla mağdur olmadık. Hep mağrur olduk”

Türk kadınlarının başörtüsünden dolayı mağdur edildiğini kabul etmediğini vurgulayan Döğücü başörtüsü mücadelesinin kadınları güçlü kıldığını söyleyerek, “ Biz hep kadınları ‘Başörtüsünden mağdur edildiler’ diye konuştuk. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz başörtüsünden dolayı asla mağdur olmadık. Hep mağrur olduk. Çünkü haklarımızın arkasında durduk ve başardık. Bu bizi güçlü kıldı. Mücadele etmeyi öğretti. Haklarımızı öğretti. Eğer bugün kadınlar siyasette dimdik durabiliyorsa, çalışabiliyorsa bu; mücadelenin, güçlü duruşun ve kendi kendine öğrenmişliğin sonucudur “ dedi.