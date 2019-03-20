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Sancaklılı kadınlar Şehzadelerpark’ı gezdi

Şehzadeler Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kültür gezileri programında 160 kadın Şehzadelerpark ve Çanakkale Müzesini gezdiler.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:40
Sancaklılı kadınlar Şehzadelerpark’ı gezdi

Şehzadeler Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kültür gezileri programında 160 kadın Şehzadelerpark ve Çanakkale Müzesini gezdiler.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, Şehzadeler’in kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar, kültür gezileri ile Şehzadelerpark ve Çanakkale Müzesini gezmeye devam ediyor. Her hafta farklı mahalleden kadınların katıldığı kültür gezilerine, Sancaklıiğdecik, Sancaklıbozköy, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar ve Sancaklıçeşmebaşı Mahallelerinden 160 kadın Şehzadelerpark ve Çanakkale Şehitleri Müzesini gezdi. Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir projeyle özellikle kırsal mahallerde yaşayan kadınlara yönelik kültür gezileri düzenlediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte özellikle Şehzadelerimizin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlarımıza kültür gezileri kapsamında merkezdeki önemli yerleri gezdirip, tarihi eserlerimizi tanıtıyoruz. Bu bağlamda hem Şehzadeler Belediyemizin hem de Büyükşehir Belediyemizin araçları ile kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımız merkeze gelerek burada Manisa’ya yeni kazandırmış olduğumuz Şehzadelerpark ve Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı güzel bir proje olan Çanakkale Şehitleri Müzesini ziyaret ediyorlar. Her iki eserin ziyareti esnasında görevli arkadaşlarımız kadınlarımızı gezdirerek eserler ve müze hakkında bilgiler veriyorlar. Büyükşehri Belediyemiz ile yapmış olduğumuz bu ortak projeyle gezilere katılan kadınlarımızı memnuniyetleri bizleri de mutlu ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:40
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