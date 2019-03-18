0553 313 94 23

"Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya Valiliğini ziyaretinin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
"Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var." dedi.

Varank, Amasya Valiliğini ziyaretinin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nde büyük bir bedel ödendiğine işaret etti.

"Çanakkale Zaferi atalarımızın Dar-ül İslam ilan ettiği bu topraklarda huzurla yaşamamız için ödenmiş büyük bir bedeldir." değerlendirmesinde bulunan Varank, şunları dile getirdi:

"104 yıl önce Çanakkale'de karşımıza dikilenler, bugün farklı isimlerle, farklı şekillerde hala karşımızda duruyorlar, mücadelemiz hala devam ediyor. Çanakkale'de yedi düvel nasıl bir olup üstümüze geldiyse bugün de üstümüze geliyorlar. Şu son yıllarda, gerek sınır içinde, gerek sınırlarımız dışında yaşanan gelişmeleri bir gözünüzün önüne getirin. Önce çukurlarla, barikatlarla terörü şehirlere taşımak istediler, sonra binlerce kilometre öteden bölgemize gelip, sözde terörle mücadele bahanesi altında sınırımızda terör koridoru oluşturmak istediler. Binlerce tır dolusu silahı, mühimmatı sınırlarımızın hemen yani başına dizdiler. Bu hazırlıkları yaparken, eş zamanlı olarak ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundular. Gerek Fırat Kalkanı ile gerek Zeytin Dalı Operasyonu ile sınırlarımızdaki tüm hevesleri boşa çıkardık. 15 Temmuz gecesi silahlara, tanklara, toplara kafa tutup, darbe heveslilerine ağır bir tokat attık. Hepsinde de şehitlerimizle, gazilerimizle bu toprakların bizim topraklarımız olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik."

Dünyanın bir ucunda, Yeni Zelanda’da bir teröristin asırlar öncesinin hesabını görmek için İstanbul'da minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı geri almaktan bahsettiğine vurgu yapan Varank, "Yeni Zelanda’da açık bir terör eylemi olarak önümüze çıkan bu zihniyet, farklı suretlerde farklı yerlerde aynı motivasyonla hareket ediyor. İşte bu yüzden bizim bu tehditlere karşı uyanık olmamız lazım. Aziz şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi her alanda daha da güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda bağımsızlığını güçlendirecek adımları kararlılıkla attığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Aynı bir asır önce, farklı cephelerde mücadele verdiğimiz gibi bugün de farklı kulvarlarda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var. Milli teknoloji hamlesiyle yüzünü katma değerli üretime dönen bir Türkiye var. İşte ancak bu adımlarla, bu zor coğrafyada hüküm sürmeye devam edebileceğimizi çok iyi biliyoruz."

Programa, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
  1. İstanbul
  2. Amasya
  3. Çanakkale Deniz Zaferi
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. şehitleri anma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Çanakkale Neden Geçilemedi” adlı konferans
    1. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    2. Teslim olan terörist itiraf etti! İşte..
    3. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl..
    4. Bilecik’te Çanakkale Zaferinin..
    5. AB'ye ihracat, ithalatı solladı!
    6. Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale..
    7. "AB, Türkiye'ye karşı..
    8. ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile..
    9. Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini..
    10. Orta Anadolu Masterler Federasyonu..
    11. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    12. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    13. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    14. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    15. BM'den İdlib'e insani yardım
    16. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    17. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    18. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    19. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    20. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    21. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    22. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    23. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    24. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    25. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    26. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    27. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    28. Hastaya paletli ambulans yetişti
    29. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    30. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!