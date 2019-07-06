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Sanayinin devleri Türkiye partnerliğinde Rusya'da buluşacak

Türkiye, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda partner ülke olacak - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birçok ülkeden sanayi ve teknoloji firmalarının yer alacağı etkinliğe "onur konuğu" olarak katılacak

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:37
Sanayinin devleri Türkiye partnerliğinde Rusya'da buluşacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin bu yıl partner ülke olduğu INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dış ticaretteki ortaklığını her geçen gün güçlendiren Türkiye ve Rusya, ülkeler arası iş birliğini sanayi ve teknoloji alanlarına da taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz'da düzenlenecek INNOPROM 2019'da partner ülke olacak.

Bakan Varank, birçok ülkeden sanayi ve teknoloji firmalarının yer alacağı etkinliğe onur konuğu olarak fuarın resmi açılışını gerçekleştirecek.

- Bu yılın teması "Dijital Üretim: Entegre Çözümler"

Ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile görüşme yapması öngörülen Varank, program kapsamında gerçekleştirilecek Türk-Rus Sanayi Forumu'na da Türkiye adına başkanlık edecek.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyon, "Dijital Üretim: Entegre Çözümler" temasıyla gerçekleştirilecek, odak alanları metal işleme, sınai otomasyon, katmanlı imalat, makine, parça imalatıyla elektrik ve elektronik teknolojileri olacak.

Dört gün sürecek etkinlikte, iki ülke arasında sanayi alanındaki iş birliği ve yatırım fırsatları ele alınacak. Fuarda, Türkiye'nin önde gelen şirketleri sanayi teknolojileri ve çözümlerine yönelik çalışmalarını tanıtacak.

Söz konusu fuara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ankara, Doğu Marmara, Mevlana, Orta Karadeniz, Trakya, Zafer ve Bursa-Eskişehir-Bilecik (BEBKA) kalkınma ajansları da katılarak bölgelerindeki yatırım ortamı ve yatırımcılara sunulan devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapacak.

- Geçen yıl 45 bin kişi ziyaret etti

Fuar kapsamında dijital üretim, sınai yenilikçilik, üretimde yeni malzemeler, sınai robotikler, savunma sanayi alanında çeşitlendirme, sınai lojistik, radyo elektronik sanayi, kimya sanayi gibi alanlarda oturumlar düzenlenecek.

Rusya'nın 2010'dan bu yana her yıl düzenlediği INNOPROM, ülkenin ana sanayi, ticaret ve ihracat platformu olarak tanımlanıyor.

Geçen yıl Güney Kore'nin partner ülke olduğu etkinliğe, 107 ülkeden 46 bin ziyaretçi katılmış, 18 ülkeden 600 firmanın ürünleri sergilenmişti.

- Sanayide iş birliği hedefi

Sanayide ortak çalışmaları artırmayı hedefleyen Türkiye ve Rusya, bu kapsamda geçen yıl sanayi iş birliği protokolü imzalamıştı.

İmzalanan protokolle, Rusya'da yatırımı olan Türk sermayeli şirketlerin sorunlarının çözümü, iki ülke firmaları arasında yeni iş birliklerinin tesisi ve Rus firmalarının Türkiye'de yapacakları yatırımları artırmalarının amaçlandığı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:37
  1. Dijital Üretim: Entegre Çözümler
  2. INNOPROM 2019
  3. Rusya
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Uluslararası Sanayi Fuarı
  6. Yekaterinburg

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