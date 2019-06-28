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Sanayinin çehresini değiştiren bahçe

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Mithat İsevi, arkadaşlarının alay konusu ettiği bahçe işini sanayide hobi olarak yapmaya başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:01
Sanayinin çehresini değiştiren bahçe

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Mithat İsevi, arkadaşlarının alay konusu ettiği bahçe işini sanayide hobi olarak yapmaya başladı.


Ünye Sanayi Sitesinde oto yedek parça satışı yapan Mithat İsevi uzun zamandır düşündüğü hobi bahçesini iş yerinin bir köşesine kurdu. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda sanayi malzemelerinden elde ettiklerini bahçesine kuran İsevi, şimdilerde mahsullerini toplamaya başladı.



"Alay etmelerine rağmen bahçemi yaptım"


İş yerinin köşesini bahçe olarak düzenlediğini ifade eden İsevi, "Benim zaten hobi bahçesi olarak daha önceden bir merakım vardı. Bu bahçeyi yapmak için başka bir yer aradım fakat bulamadım. Ünye sanayimizde neden böyle bir bahçe olmasın diye aklıma geldi. İlk zamanlar bahçeyi yapma niyetim olduğunu söylediğimde benimle arkadaşlarım dalga geçerek buranın uygun olmadığını söylediler. Ben bahçenin tamamlanması için iki ay çalışmaya başladıkça esnaf arkadaşlarımın merakı olmaya başladı. Ramazan’dan önce buranın yapımına başladım ve o gün bu gündür çok güzel bir mahsul almaya devam ediyorum. Hatta tohumlardan yaptığım fideleri de arkadaşlarımda alarak kendi bahçelerine götürdü. Tabii, sadece iş yerimin önü değil arka tarafını da bahçe olarak yaptım" dedi.



"Bahçemde 6 çeşit ürünüm var"


Bahçesindeki ürünlerini anlatan Mithat İsevi, "Şu an bahçemde domates, biber, patlıcan, patates, kabak ve karpuz olarak 6 çeşit ürünüm var. Tabii ki bu ürünleri dikerken bütün sanayideki olan malzemeleri kullandım. Kullandığım malzemeler, araç tekerlekleri, su borusu, çelik halat makaraları, özel sandıklar, boş yağ kutuları oldu. Burayı dışarıdan görenler fotoğraf çekiyor ya da yakından gelip görmek istiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.


Mithat İsevi’nin esnaf komşusu Aykut Yılmaz, "Mithat abi iş yerinin ön tarafını bahçe yaparken ben de arka tarafında bahçe yapmak istedim. Burası önceleri pislik içerisindeydi. Mithat abiye söylediğimde o da düşünceme destek verdi. Alkol şişeleri, cam artıkları gibi pislik içerisinde olan bir alanı biz el birliği ile bahçeye çevirdik" şeklinde konuştu.


Esnaf arkadaşı Hasan Fahri Alparslan, "Mithat ağabeyimiz sadece kendisi için değil burada bulunan sanayi esnafı için de örnek oldu. Bırakın sanayideki esnafı buraya dışarıdan gelen birçok arkadaşımızı görüyorum. Onlar da bu bahçeyle ilgileniyorlar. Çok iyi bir örnek davranış olmuş. Sanayinin her tarafında böyle alanların olmasını bizler de isteriz. Betona inat ortada güzel bir eser çıkarmış ve ben de kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.


İsevi’nin komşusu torna ustası Şahin Filiz ise "Mithat kardeşim burada hem vakit geçirmek için hem de bahçe işlerini sevdiği için böyle bir çalışma yaptı. Kendisi burada bu eseri çıkardıktan sonra bizler de merak ettik. Buraya bu bahçe yapıldıktan sonra gelen giden çok oluyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:01
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