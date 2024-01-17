'Sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz'

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ankara’da düzenlenen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi Kapanış Toplantısı’na katıldı. Bakan Yardımcısı Varank, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kirletmeden üretmenin mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. Sanayide üretim ve kalkınma devam ederken, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağladıklarına dikkat çeken Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ‘Türkiye Yüzyılı Projesi'nde yer alan ‘sanayide yeşil dönüşüm’ hamlemiz ile çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyor, sanayicimizle ortak akılla hareket ederek ülkemizin yeşil kalkınmasının öncülerinden olacağına inanarak çalışıyoruz.” diye konuştu.

“BUGÜN, İNSAN ELİYLE MEYDANA GELEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KONUŞUYORUZ”

Dünya tarihinde birçok kez iklim değişikliğinin meydana geldiğini ve geçmişteki bu iklim değişikliğinin, güneşteki patlamalar, kıta hareketleri ve volkanik patlamalar gibi doğal süreçler nedeniyle olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Bugün ise insan eliyle meydana gelen iklim değişikliğini konuşuyoruz. İnsan eliyle meydana gelen iklim değişikliğiyle dünyamız hızla ısınırken; barınmadan ulaşıma, tarımdan sağlığa, sanayiden tedarik zincirine, ticaretten finansa kadar pek çok alanda olumsuzlukların yaşanmasına sebep oldu.” şeklinde konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİMİZİ DÜNYA PAZARLARINA SUNACAĞIZ”

Türkiye olarak iklim kriziyle mücadelede birçok önemli yatırım ve projeye imza attıklarına vurgu yapan Bakan Yardımcısı Varank, şunları söyledi:

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“’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda gerçekleştireceğimiz iki önemli hedef bulunuyor. Bunlar; 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma. Net Sıfır Emisyon hedefine doğru güçlü politikalarla, enerjiden sanayiye, ulaşımdan binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar her alanda bir dönüşüm süreci yaşayacağız. Enerji verimliliği, temiz ulaşım, yutak alanların korunması ve sanayinin dönüşümü gibi alanlarda önemli atılımlar ve yatırımlar yapacağız.

Yeşil Kalkınma devrimi çerçevesinde, ülkemizin üretimini ve ihracatını daha da geliştirerek ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu noktada sanayicilerimiz ve özel sektörümüzden beklentimiz de çok büyük. Yerli ve milli temiz üretim teknolojilerimizi geliştirerek dünya pazarlarına sunacağız.”

“SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BELGESİ DÜZENLEYECEĞİZ”

“Sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz.” diyen Bakan Yardımcısı Varank, “Enerji ve kaynak verimliliği, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren ve faaliyetlerini bu hassasiyetle yürüten tesislere gönüllülük esasıyla sanayide yeşil dönüşüm belgesi düzenleyeceğiz. Çevreci bir yaklaşımla faaliyetlerini yürüttüklerine dair bu belgeyi alan tesislerin çevresel taksonomi kriterlerini karşılayarak, çevre yatırım fonlarından ve yeşil finansman imkanlarından faydalanmaları için önemli bir adım atmış olacağız. Bu sayede çevresel iyileşmenin yanı sıra ülkemiz sanayisinin dünya standartlarında üretim seviyesini yakalayarak, ihracat pazarında eşit şartlarda rekabet gücüne erişmesini ve dünya piyasalarında yüksek payda yer almasını hedefliyoruz.” dedi.