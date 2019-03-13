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Sanayiciler sandığa gidiyor

Erzurum 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2 Nisan’da sandığa gidiyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:15
Sanayiciler sandığa gidiyor

Erzurum 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2 Nisan’da sandığa gidiyor. Genel Kurul öncesinde adaylığını açıklayan Erzurumlu iş insanı Murat Urkuç, “Dinamik ve yeni bir kadroyla 1. OSB’yi Türkiye’deki OSB’ler içinde hak ettiği yere getirmek için yola çıktık. Tüm sanayicilerimizin desteğini bekliyoruz” dedi.


Birinci OSB’yi seçim heyecanı sardı. 2 Nisan’da yapılacak Genel Kurul için aday olan Murat Urkuç, yerli ve köklü sanayicilerden oluşan bir ekiple sorunların çözümüne katkı sağlamak istediklerini söyledi. Burak Midilliç, Emre Çizmelioğlu, Zafer Arınç, Soner Ardahanlı, Yakup Güney ve Adem Genç gibi iş dünyasının başarılı isimlerinden oluşan kadroyla yönetime talip olduklarını kaydeden Başkan adayı Urkuç, “Her biri başarı hikayesi sahibi olan, ihracat, üretim, imalat ve sanayi de kente önemli katma değer sağlayan isimlerle yola çıktık. İlerleyen günlerde açıklayacağımız projelerimizle, üyelerimizin ilk etapta acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için adımlar atacağız” diye konuştu.


KOLEKTİF BİR RUHLA HAREKET EDECEĞİZ


Yıllardır içinde bulundukları 1. OSB’nin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözüm noktasında hazırlıklı olduklarını belirten Başkan Adayı Urkuç, şöyle devam etti. “Öncelikle şunu söylemeliyim ki kolektif bir ruhla hareket edecek güçlü bir ekibimiz var. 1. OSB çatısı altındaki bu büyük ailenin birer fertleri olarak yuvamız için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede bulunacağımız hamleler ve küçük dokunuşlarla hayalini kurduğumuz OSB için mesai harcayacağız. Çıktığımız bu yolda ailemizin diğer üyelerinin de desteği bize güç katacaktır. Tüm üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:15
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