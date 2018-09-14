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Erbil Kalmış kimdir? Erdil Kalmış Başkan Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı öğrenildi.

14 Eylül 2018 Cuma 08:57
Erbil Kalmış kimdir? Erdil Kalmış Başkan Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı öğrenildi. Karar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer aldı.

 

ERBİL KALMIŞ KİMDİR?

Erbil Kalmış, 1968 yılı İzmir doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1993 yılında mezun olan Erbil Kalmış, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 1993-1996 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve Yüksek Lisansını tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi adına 1997 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesinde 2000 yılında kurulan Biyomühendislik Bölümüne geçiş yaptı ve doktorasını 2003 yılında tamamladı. Doçentliğini 2010 yılında aldı. Çalışma konusu olan makromantarların biyolojisi ve biyoteknolojisi ile alakalı olarak Tubitak, DPT, Kosgeb ve Üniversite-Sanayi projelerinde proje lideri, proje çalışanı ve yardımcı kişi olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Bakanlık oluru ile 16/01/2013 tarihinde Manisa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak görevlendirilmiş, 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/268 sayılı kararname ile de asaleten atanmıştır. Mantarcılar Derneği başkan yardımcılığı görevini de yürüten Doç. Dr. Erbil Kalmış, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:57
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