  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kaliteli ulaşım için seferberlik
Elmalılı vefatının 79. yılında rahmetle anılıyor
Ekonomi için kritik rakamlar açıklandı
Tefecilere şafak vakti operasyon
Korona Virüs Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan vatandaşlara yerli aşı çağrısı!
Korona Virüs

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan vatandaşlara yerli aşı çağrısı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüse karşı geliştirilen aşıda Faz 2 aşamasının başlayacağını çalışmalar için en az 480 gönüllü arandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:38:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan vatandaşlara yerli aşı çağrısı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor. Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gurbetci

Turkiyede olsam gonullu olurdum Burda asi olmadim
  • Yanıtla
Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!
Medya

Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali bölümünde Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. H..
Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac Genelgesi'nde 'geçerli aşılar' listesinde Çin'in ürettiği Sinovac aşısı yer almadı.
ABD'li amiralden dikkat çeken açıklama: Türkiye bölgedeki gücünü artırdı
Gündem

ABD'li amiralden dikkat çeken açıklama: Türkiye bölgedeki gücünü artırdı

NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını korumadığını itiraf eden ABD'li emekli amiral Richard Outzen, "Her ne kadar NATO Türkiye'nin çıkarlarını ko..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay