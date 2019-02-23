Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Önümüzdeki ay 20 milyon liralık destek programlarını açıklayacağız"

Kocaeli’de sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki ay üretim altyapılarının güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kültür-turizm odaklı 20 milyon liralık destek programlarını açıklayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de sanayicilerle buluştu. Programda konuşan Bakan Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin de yakın takipçisiyiz. Biliyorsunuz son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmeye dönük önemli adımlar attık. İlk defa işe alınacak işçinin, asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca üstleniyoruz.Asgari ücret desteğimiz bu sene tüm yıl boyunca sürecek. Sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimi uygulamamız devam ediyor. ’Asgari ücret’ ve ’5 puan indirimi’ desteği için geçen yıl işverenlerimize 16 milyar TL ödeme yaptık. Sanayi altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu ayın başında OSB’lerle ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik ve uzatma sürelerini yeniden başlattık. Yaptığımız değişiklik, yatırımların tamamlanmasının önünü açtı. Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak" dedi.

"17 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık"

Bakanlık tarafından yapılan desteklemeler ile 17 bin vatandaşın istihdam edildiğini kaydeden Varank, "16 yılda 2 bin firmaya yatırım teşviki verdik ve bu sayede 54 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik. İlimiz sabit sermaye yatırımlarında ilk üçte yer alıyor. Yatırım demek, istihdam demek. Sadece yatırım teşvikleriyle 89 bin vatandaşımız yeni iş imkanlarına kavuştu. Daha da önemlisi bu teşvikler, otomotiv ve demir-çelik alanlarında bugün gurur duyduğumuz güçlü üretim altyapılarının oluşmasını sağladı. KOBİ’lerin ekonomide daha aktif rol almasını sağladık. Şöyle ki 2002’ye kadar sadece 49 KOBİ’miz KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş. 16 yılda 9 bin 100 KOBİ’mize ulaştık, yani 186 katlık bir artış var. Yine aynı dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve buralarda 17 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Aslında tüm bu rakamlar şunu gösteriyor. Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi, güçlü bir hükümetiniz var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade" diye konuştu.

"Kocaeli, 5 teknoparkla ülkemizde en fazla teknoparka sahip şehirlerden birisi"

"Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge’yi de destekliyoruz" diyen Bakan Varank, "Ülkelerin rekabet gücü; yenilikçilikle artıyor. İşte Ar-Ge’nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. 2002 öncesinde Kocaeli’de Ar-Ge ekosistemi anlamında hiçbir altyapı yoktu. Ekosistemi sıfırdan kurmak adına; üniversite, reel sektör ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirdik. Geldiğimiz noktada Kocaeli teknolojinin de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugün ilimizde; yerli ve yabancı olmak üzere toplam 143 firmanın Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Yine Kocaeli, 5 teknoparkla ülkemizde en fazla teknoparka sahip şehirlerden birisi. Teknoparklarda toplam 446 firma Ar-Ge’de yoğun faaliyetlere odaklanmış durumda. İlimiz teknoparklarına verdiğimiz nakdi desteği açıklasam, diğer illeri küstürebilirim. Kocaeli bu anlamda bizi hiç mahcup etmedi. Teknoparklarımızdaki toplam satış tutarı 7 milyar liraya ulaşırken, ihracat hacmi 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan, ulusal ve uluslararası ölçekte inovasyon merkezi olmasını planladığımız bilişim vadisi de Kocaeli’de" şeklinde konuştu.

"Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ilimizde 179 milyon liralık yatırım hacmi oluşturdu"

Doğu Marmara kalkınma Ajansı’nın sağladığı desteklerin her geçen gün arttığını belirten Varank, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ilimizde 295 projeye 98 milyon liralık destek sağladı ve toplamda 179 milyon liralık yatırım hacmi oluşturdu. Ajansla ilgili birkaç yeni dönem müjdesi verebilirim. Önümüzdeki ay üretim altyapılarının güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kültür-turizm odaklı 20 milyon liralık destek programlarını açıklayacağız. Yine, İMES Makina İhtisas OSB’nin kurmayı planladığı uygulamalı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezi projesinin finansmanına da ajansımız destekte bulunacak. Projeyle yılda 2 bin 500 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Böylece firmalarımızın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmit’te bulunan Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına Bakan Mustafa Varank’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Eryarsoy, AK Pati İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, sanayi odaları başkanları ve çok sayıda sanayici katıldı. İstişare toplantısında Bakan Varank’tan önce konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli sanayisinde yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından sanayi odaları başkanlarının ve sanayicilerinin sorun ve isteklerinin dinlendiği toplantı, basına kapalı devam etti.