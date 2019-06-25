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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

Varank, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti

25 Haziran 2019 Salı 17:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmanlı İmparatorluğu vezirlerinden Abdurrahman Abdi Paşa'nın Macaristan'ın Buda Kalesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'de bulunan Varank, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrine ziyarette bulundu.

Eşi Esra Varank ile kabri ziyaret eden Bakan Varank'a, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis da eşlik etti.

- Abdurrahman Abdi Paşa

17. yüzyılda yaşayan Abdurrahman Abdi Paşa, Bağdat, Mısır, Bosna, Halep ve Budin valiliklerinde görev yapmıştı.

Budin valisiyken 1686'da Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı koyan Abdi Paşa, 3,5 ay süren kuşatma sırasında Haçlı ordularını 18 kez püskürtmüştü. Ali Paşa, 2 Eylül 1686'da Haçlı ordularına karşı askerleriyle savaşırken 70 yaşında hayatı kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:57
  1. Macaristan

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