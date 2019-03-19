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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kocaeli sanayinin, teknolojinin ve yeniliğin başkenti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Kocaeli’nin sanayi, teknoloji ve yeniliğin başkenti olduğunu söyledi.

19 Mart 2019 Salı 17:17
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kocaeli sanayinin, teknolojinin ve yeniliğin başkenti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Kocaeli’nin sanayi, teknoloji ve yeniliğin başkenti olduğunu söyledi.


Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında açık hava mitinginde halka hitap eden Varank, "Kocaeli bugün bir kez daha milletin adamına Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor. Kocaeli Dünya’nın öbür ucundan Cumhurbaşkanımızı tehdit eden çapulculara meydanı dar ediyor. Sanayinin, teknolojinin, yenilikçinin başkenti Kocaeli. Biz bu şehirde her şey üretilsin istedik. Yeni iş imkanları oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Kaynaklarımızı bu şehrin geleceği için seferber ettik. Burayı özel sektörümüz için üretimin dinamosu haline getirdik. 54 milyar liralık yatırıma teşvik vererek 89 bin vatandaşımıza iş imkanı sağladık. 5 OSB kurduk, sanayicilerimize gelin burada üretim yapın dedik. 100 binin üzerinde istihdam ile Kocaeli’de refah arttı. Kocaeli teknoloji ile parlasın istiyoruz, bunun için şehrimizde güçlü bir araştırma geliştirme eko sistemi kurduk. 5 tane teknopark kurduk, Türkiye’nin bilişim vadisini Kocaeli’nde inşa ettik. 1’nci kısım tamamlandı, 1’nci kısmın 2’nci etabı da tamamlanacak. Bilişim vadisi Türkiye’nin geleceğine etki edecek bir üs olacak. Attığımız tüm adımlar sayesinde Kocaelimiz 16 senede 13 kat büyüdü, Kocaeli gelişti ve Türkiye’nin gururu oldu. Kocaeli Türkiye’yi büyütme ekonomimizi güçlendirme mücadelemizde bizim en önemli yol arkadaşımız. Ekonomisi bitmis, IMF kapılarında bekleyen Türkiye’yi Kocaeli’nin çalışkan insanlarıyla bugünlere taşıdık. Kocaeli yanımızda olmasaydı biz tüm bunları başaramazdık" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:17
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