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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kars'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı diyerek bir yola çıktılar. 'Pazara kadar değil mezara kadar.' diyerek yola çıktılar"- "Bu seçimde vereceğimiz her oy sadece geleceğimiz için vereceğimiz oy değil, ülkenin bekası ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunda verdiği mücadeleye destek olacaktır"

01 Mart 2019 Cuma 15:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kars'ta

KARS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı diyerek bir yola çıktılar. 'Pazara kadar değil mezara kadar.' diyerek yola çıktılar." dedi.

Bakan Varank, çeşitli programları nedeniyle geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çeşitli kurumların yöneticilerince karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Varank, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, basına kapalı yapılan görüşmede Öksüz'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank, beraberindeki milletvekili Arslan, Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından karşılanan Bakan Varank ve beraberindekiler halkla sohbet etti.

- "Kars'ı marka şehir haline getireceğiz"

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın ekonomisini geliştirerek dünya markası haline getirmek istediklerini söyledi. Kars'taki Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Küçük Sanayi Bölgesi'nin yol ve altyapı sorunlarını çözmeye çalışacaklarını ifade eden Varank, "Bu şehir tarih ve kültür şehri. Şehrimizdeki tarihi eserleri, tarihi mekanları ayağa kaldırılarak buranın cazibe merkezi olması için hem Kalkınma Ajansı desteklerimizi hem de Bölge Kalkınma İdaresi desteklerimizi kullanacağız. İnşallah Kars'ı marka şehir haline getireceğiz." dedi.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de değinen Varank, şunları söyledi:

"Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı diyerek bir yola çıktılar. 'Pazara kadar değil mezara kadar.' diyerek yola çıktılar. Dolayısıyla liderlerimiz 'Bu bir beka meselesidir.' dediklerinde aslında basit bir söz söylemiyor. Sizler, bizler 16 yılda neler yaşadığımızı hep beraber gördük. Hangi kumpasları, tuzakları milletimize kurmaya çalıştıklarını hep beraber gördük. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu tuzakların hepsiyle siz değerli kardeşlerimizin desteği sayesinde mücadele etti, hepsinin bir bir üstesinden geldi."

- "Kars'tan güzel bir zaferi memleketimize, Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz"

Varank, Kars'ta Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı Adayı Nazik'in projelerini desteklediklerini aktararak "Bu seçimde vereceğimiz her oy sadece geleceğimiz için vereceğimiz oy değil, ülkenin bekası ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunda verdiği mücadeleye destek olacaktır. İnşallah Kars'tan güzel bir zaferi memleketimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Çetin Nazik Bey'in projelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bütün desteklerimizi vereceğiz." dedi.

Nazik ise ziyaretlerinden dolayı Varank ve beraberindekilere teşekkür ederek Kars için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:10
  1. Kars
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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