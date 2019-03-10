0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldi

Ağrı’da kadınlarla bir araya geldiği etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ”Diğerlerinin Ağrı’ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz.

10 Mart 2019 Pazar 20:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldi

Ağrı’da kadınlarla bir araya geldiği etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ”Diğerlerinin Ağrı’ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum” dedi.


Ağrı il merkezinde bulunan Fırat Mahallesi’ndeki Özel Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen kadınlarla buluşma etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “17 yılda kadınların toplumun her alanında yer alabilmesi için teşvik edici programlar yaptık. Bu konudaki siyaseti ortaya koyduk, birçok kanunda kadınlar için düzenlemeler yaptık. Kadın istihdamını öncelikli bir politika olarak görüp çok güçlü şekilde destekliyoruz. Ülkemizin temel politika belgelerinde kadın istihdamı konusuna özel bir yer ayırdık. Kız çocuklarımızın okula devam oranını yükseltmek için farkındalık programları düzenledik. Başörtüsü sorununu biz çözdük. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasını sağladık. Sanayide, bürokraside, akademide ve politikada daha çok kadın bulunsun, yer alsın istedik. Hamdolsun biz bu ülkede kadınlar için slogan değil, iş ürettik. AK Parti’nin başarısında kadınların çok önemli katkıları oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde de yine kadınlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ındediği gibi ’Sizler kaleleri içerisinden fethediyorsunuz.’ Bir evde kadın ne derse o olur. Bunun tersini düşünmek mümkün bile değil. Ailelerimizin, çocuklarımızın geleceği için Ağrı’da AK Parti’yi inşallah birinci parti yapmamız gerekiyor. Diğerlerinin Ağrı’ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum. İnşallah Ağrı’mızı çok güzel günler bekliyor. Savcı Bey de ifade etti. Biz burada istihdamı, üretimi artırmak, Ağrı’nın geleceğini şekillendirmek için projeler üretiyoruz. Beraber çalışacağız. Onun bütün projeleri bizim projelerimiz olacak. İnşallah Ağrı, Savcı Sayan kardeşimizle birlikte yeni bir döneme girecek” ifadelerini kullandı.


Bakan Varank, konuşmasının ardından kadınların sorun ve taleplerini dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    1. Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan Zeytinburnu..
    3. İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü
    4. Papatya çayı diş ağrısına da iyi geliyor
    5. Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu..
    6. Zeybekci: “1 Nisan’da o zeybek Konak..
    7. Numan Kurtulmuş Sancaktepe’de..
    8. Bakan Varank: "Karşımızda öyle bir şer..
    9. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Taksim’de izinsiz gösteriye biber..
    11. Emniyet Müdürü Uzunkaya Yüksekova’yı..
    12. Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine..
    13. Gine Bissau'da genel seçimler
    14. Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin..
    15. Mansur Yavaş, Pursaklar'da..
    16. TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla..
    17. Küçük kızın Başkan Erdoğan sevgisi!..
    18. Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi..
    19. Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin..
    20. Alzheimer hastası kadın 2’nci kattan..
    21. Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te
    22. Mart’ta deniz keyfi
    23. İmamoğlu: “İstanbul bu ülkenin motoru..
    24. Antalya’da Sebahat Özaltın Ladies Golf..
    25. Sergen Yalçın: İki penaltı kaçıran..
    26. Maçın ardından
    27. Isparta’daki solucan gübresi üretim..
    28. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,..
    29. Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
    30. AK Partili Özhaseki: "250 projeye de..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru