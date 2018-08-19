0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Antalya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gençlere gök bilimini sevdirmeye çalışacaklarını bildirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Antalya'da

Varank, Konyaaltı ilçesinde, Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal  Gözlemevi'nde düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine katıldı.

Bakan Varank, kendisine eşlik eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu,  TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ziyaretçilerle birlikte teleskobu  kullanarak gezegenleri inceledi.

Şenliğe katılan öğrencilerin bilimsel projeleri hakkında bilgi alan  Varank, gözlemevindeki Türkiye'nin en büyük teleskobunun başına geçerek Satürn ve  Ayı gözlemledi. Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe geldiği için çok  heyecanlı olduğunu söyledi. Şenliğe her yıl binlerce başvuru olduğunu, ancak en  fazla 350 kişinin kabul edildiğini anlatan Varank, Vali Karaloğlu ile "Burada  imkanları nasıl geliştirebiliriz? Bilimle ilgili gençleri, ailelerini nasıl  buraya çekebiliriz?" diye çalışma yapacaklarını belirtti.

Atölye faaliyetlerine katılan çocukların heyecanını gördüğünü  vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Gökyüzü aslında herkesin ilgisini çekiyor. Biz de buraları daha çok  tanıtarak, hem gençlere hem de ailelerine gök bilimini sevdirmeye çalışacağız.  Zirvede gözlemevimiz var. Türkiye'nin ulusal gözlemevi. Orada da bilimsel  faaliyetler sürdürülüyor. En büyük teleskobumuz burada. 150 santimlik  teleskobumuz var. Bir takım yeni teleskop projelerimiz de var. Onları da  inceleyeceğiz. İnşallah bütün halkı, gençlerimizi, öğrencilerimizi, Antalya'ya  davet ediyoruz. Gelsinler bu şenliğe katılsınlar. Çok memnun kalacaklardır."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:10
  1. Konya
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG bu kez rejimin adaylarını alıkoydu
    1. YPG bu kez rejimin adaylarını alıkoydu
    2. Teminat mektuplarında dolar krizi
    3. Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde..
    4. Üsküdar’dan milli ilaç üretimine destek
    5. Ege Denizi'nde deprem
    6. Yeni nefes geliyor
    7. Turizmciler bayram ediyor
    8. Nef 8 ayda iki bin anahtar teslim etti
    9. Preo ailesine yeni ürünler eklendi
    10. Ahlaksız Kerime FETÖ'cü olmayan..
    11. Yatırım ofisi Ermut’a emanet
    12. Gaziantep 2018 Kurban bayramı namaz..
    13. “Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri..
    14. 2018 Bingöl bayram namazı saati
    15. Baronların tahterevalli oyununu..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. 2018 LGS ek kontenjan ve üçüncü..
    18. İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye..
    19. Savunma Sanayii Başkanlığı resmen..
    20. Lise ikinci nakil sonuçları açıklandı!..
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek