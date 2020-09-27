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Korona Virüs Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı müjdesi
Korona Virüs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmaları süren aşı ve ilaçlarda önemli neticeler alınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:07:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı müjdesi

Dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırıyor. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye de salgına karşı aşı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti’ diyen Varank, Sağlık Bakanlığına başvuruların yapıldığını belirtti.

Varank, ‘buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi vererek, önümüzdeki dönemlerde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alınacağını ve kamuoyuna aktarılacağını açıkladı.

Bakan Varank, Bakanlığın Kovid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnsan denemeleri

Salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Varank, ‘’Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor’’ dedi. Ayrıca Varan, insan denemelerinin de başlayacağını belirtti.

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Yorumlar

Yasemin

Sen verdiysen müjdeyi VARANK, hocam. Mucize ilaç mucize aşıdır, güvenilir, aşıdır.yaparsa, Türkiye en güveniliri yapar.
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Ulvi

Yerli aşıdan başka bir aşı kullanmayı düşünmüyorum.Umarım yetkili kurumlarımız işlerini iyi yapıp üretilen yerli aşıyı da iyi kontrol ederler de Bill gates´in çiplerini kendi memleketimizde üretilen aşı ile bilmeden bünyemize almayız..
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