Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı müjdesi

Dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırıyor. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye de salgına karşı aşı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti’ diyen Varank, Sağlık Bakanlığına başvuruların yapıldığını belirtti.

Varank, ‘buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi vererek, önümüzdeki dönemlerde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alınacağını ve kamuoyuna aktarılacağını açıkladı.

Bakan Varank, Bakanlığın Kovid-19'a karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnsan denemeleri

Salgınla mücadelelerinin çok yönlü sürdüğünü dile getiren Varank, pandemi daha Türkiye sınırlarına girmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Varank, ‘’Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor’’ dedi. Ayrıca Varan, insan denemelerinin de başlayacağını belirtti.