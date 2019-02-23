Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin dire
23 Şubat 2019 Cumartesi 12:01
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