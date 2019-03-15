Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı) Oradaki şehitlerimizin, yaralılarımızın her birinin hakkını, hukukunu tüm platformlarda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isterim. Ama asıl mücadeleyi

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