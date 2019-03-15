Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen batılı
15 Mart 2019 Cuma 14:27
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