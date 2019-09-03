Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında yapılan çalışmaların önemine değinen Bakan Varank, “Türkiye’nin uzaydaki geleceğine
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.03 Eylül 2019 Salı 15:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında yapılan çalışmaların önemine değinen Bakan Varank, “Türkiye’nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağınıza inanıyorum” dedi.
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