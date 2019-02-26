Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracı

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