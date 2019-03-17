0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te

17 Mart 2019 Pazar 17:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te

SİİRT (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililerle Siirt OSB'de faaliyet gösteren Fıstık İşleme Tesisi ile bez ambalaj üreten bir fabrikayı gezdi.

Fıstık İşleme Tesisi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra tesiste paketlenen fıstıkların yer aldığı standı ziyaret etti.

Fıstık paketlerini inceleyen Varank, bunları basın mensuplarına tanıttı.

Varank, daha sonra bez ambalaj üreten bir fabrikada da inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:15
  1. OSB
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Siirt
  4. tesis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 - Gümüşhanespor: 3
    1. TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 -..
    2. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 -..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay..
    5. Vali Güzeloğlu korucularla bir araya..
    6. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    7. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    8. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    9. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    10. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    11. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    12. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    13. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    14. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    15. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    18. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    19. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    20. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu