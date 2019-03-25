Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler
25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
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