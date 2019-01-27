Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla d
27 Ocak 2019 Pazar 13:41
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