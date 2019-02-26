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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ'da incelemelerde bulundu

26 Şubat 2019 Salı 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ'da incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ'da faaliyette olan ve inşası süren yatırımlara ilişkin incelemelerde bulundu.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir motor fabrikasının Ar-Ge merkezini gezdi.

Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, fabrikada üretimi gerçekleştirilen yeni nesil motorları inceledi.

OSB'de 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği entegre tekstil fabrikasının kurulacağı alanı da gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Fırat Teknokent'te düzenlenen toplantıya katılan Varank'a, kurumun Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın tarafından yürütülen projelerle ilgili brifing verildi.

Toplantının ardından Varank, Fırat Üniversitesinde, Fırat Teknokent'teki firmalar tarafından hayata geçirilen projelerin yer aldığı stantları gezdi.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:44
  1. Elazığ
  2. Fırat Üniversitesi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. TEKNOKENT

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