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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."

13 Haziran 2019 Perşembe 11:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız."
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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:06
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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