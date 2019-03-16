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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetin

16 Mart 2019 Cumartesi 13:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bu kentin ilçelerinde nasıl çukurlarla, hendeklerle terörü şehre yaymak isteyenlerin olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Biz buna müsaade edemezdik ve etmedik. İktidarda olduğumuz sürece asla bu istismar siyasetin

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:42
  1. Muş
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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