Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır.

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