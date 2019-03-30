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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Kocaeli’de vatandaşlara seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü yarınki seçimde olacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:01
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Kocaeli’de vatandaşlara seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir " dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Gebze ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingde açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Türkiye yürüdüğü bu yolda, hiçbir aksama yaşamadan aynen yoluna devam etsin. İşte bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm teşkilatımız, bu davaya gönül vermiş tüm neferlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında sahada koşturuyorlar. Bayburtlu bir gencimiz partimizin broşürlerini kapı kapı dolaşıp dağıtıyor. Gittiği bir adresteyse densiz bir kişinin hakaretine, alaycı tavrına maruz kalıyor. Bu kişi bu densizliğini marifetmiş gibi çekip yayınlamış. Orada görüyoruz ki ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek. Şunu artık birilerinin anlaması lazım. Millete yıllardır tepeden bakanlar, aşağılayanların dönemi 3 Kasım 2002’de sona ermiştir” dedi.



“Milletimiz şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı”


Sosyal medyada yayılan bir görüntü hakkında da konuşan Varank, “Şimdi ben Gebze’de sizlere sormak istiyorum. Yarın, Bayburtlu Yusuf’a yaptıkları gibi millete tepeden bakan hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? Yine 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor. Milletimizin değerlerine tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu zihniyete yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız” diye konuştu.


“Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü yarınki seçimde olacak.”


Yarın gerçekleştirilecek seçimlerin önemine değinen Varank, “Emin olun, Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun, mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım. Sorumluluğumuz çok büyük. Yükümüz çok ağır. 21. yüzyılın Türkiye’sini, tüm mağdurlar, mazlumlar, koca bir İslam coğrafyası için dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmiş, her alanda bağımsızlığını pekiştiren, üreten, refahını tabana yaymış bir Türkiye’yi inşa etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:01
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