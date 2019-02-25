0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya geldi. Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Varank, vatandaşlara terörle mücadelede etkin rol oynayan İnsansız Hava Aracı maketlerinden hediye etti. Daha sonra Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Varank, öğle yemeğinde sanayici iş adamlarıyla bir araya geldi.



"Yatırımların tamamlanmasının önünü açtık"


Bakan Mustafa Varank, sanayicinin yükünü azaltmak ve yatırımları teşvik etmek için çalıştıklarını belirterek, “AR-GE’den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarımız var. Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak için. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB’lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık” dedi.



“Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz”


Birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini söyleyen Bakan Varank, “Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda, hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü İnşallah hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.



Yerli malı alımına teşvik


Bakan Varank, üzerinde çalıştıkları bir diğer konunun da, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi olduğunu kaydederek, “Kamu olarak oluşturacağımız ölçek, sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Eda Nur Hancı
    1. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    2. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    3. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    4. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    5. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    6. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    7. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    8. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    9. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    10. GSS ve SGK prim borçlarını..
    11. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Bowling turnuvasında şampiyon belli..
    15. MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki
    16. KAYSERmall Outlet AVM’ den anlamlı..
    17. Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
    18. Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için..
    19. Serbest harita mühendislerinden..
    20. Hayallerini sahneye taşıdılar
    21. Memur Sen Mısır’da ki idamları kınadı
    22. AGİT: "Moldova’da oyların satın..
    23. CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan..
    24. Arısoy Zeytinburnu’nu dinledi, İBB..
    25. Gaziosmanpaşa’da çöplüğü andıran çatı..
    26. Üniversitede engellilerin önündeki..
    27. İyi Parti yöneticisi, Hançer’in..
    28. Karda yaban hayatı unutulmadı
    29. Alanya Büyükhasbahçe’ye imar yolu
    30. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr...
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler