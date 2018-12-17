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Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9,geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:02
Günün Özeti
Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:02
flaş
sanayi üretimi
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