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Sanayi üretiminde geçen yıla göre büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artış gösteren sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:09
Sanayi üretiminde geçen yıla göre büyük artış

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 121,4 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Mayısta 121,4 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 113,5 seviyesinde bulunuyordu.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,8 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 6,2 ile yüksek teknoloji sanayi grubunda görüldü

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:09
  1. Sanayi üretimi

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