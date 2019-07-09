Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride kullanımı eğitimi sona erdi

Zonguldak Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) işbirliği ile "Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride Kullanımı" eğitimine katılan katılımcılara sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Vali Erdoğan Bektaş; "Kenevir ekilmesi için öngörülen yerlerden biri Zonguldak. Hocamız bu işin sanayi olmazsa olamayacağını söyledi. Bende buna katılıyorum. Sanayileşirse ticareti olur" dedi.

BAKKA 2019 yılı teknik destek programı kapsamında düzenlenen, "Sanayi Tip KENEVİR Yetiştiriciliği ve Endüstride Kullanımı" eğitimi, İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Yaldız tarafından verilmesinin ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Tarım İl Müdürlüğü Misafirhanesinde düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Zonguldak Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak ve çiftçiler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, İl genelinde düzenlenen Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Eğitim’inde 128 kişiye eğitim verildiğini ve amaçlarına büyük ölçüde ulaştıklarını söyledi.

Çataklı, konuşmasında şunları söyledi: "BAKKA ile 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz “Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Eğitimi” ile İlimiz ve İlçelerinde yapmış olduğumuz eğitimler ile çiftçi aileleri ve teknik personel olmak üzere 50 kişinin eğitimi hedeflenmiş ve 1-2-3-8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 128 kişiye eğitim verilerek amacımıza büyük ölçüde ulaşmış bulunmaktayız.29 Eylül 2016 tarih ve 29842 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”ile Zonguldak iller arasında yer almıştır. Son günlerde Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile yeniden gündeme gelmiştir. Kenevir yetiştirilmesi İlimiz açısından hem iklim olarak hem de yasal olarak mümkündür. Sanayide birçok alanda kullanım alanı olan bulunan kenevir bitkisi ilimizde yeni nesil tarafından bilinmediğinden henüz yetiştirilememektedir. 2019 yılında Kenevir Yetiştiriciliği için Devrek’te 2, Alaplı’da 1 ve Çaycuma, da 1 üretici olmak üzere 4 başvuru olmuş ancak şartlar uygun olup olan Çaycuma’da başvuruda bulunan üreticinin başvurusu kabul edilmiştir. Ancak bu üreticimizde gerekli yasal izni almasına rağmen ekiliş gerçekleştirememiştir. Eğitime katılan kişiler almış oldukları bilgiler doğrultusunda yeni farkındalıklar yaratabilecek ve ileriki günlerde ilimiz ekonomisine katkı sağlayabileceklerdir. Kenevir ile ürün çeşitliliğinin artırılması ve kırsalda yaşayan kesimin gelirinin artırılması, konularını içermektedir. Eğitimin sonunda İlimizde kontrollü kenevir yetiştiriciliğin başlamasını ve kenevir işleme sanayiinde ilimizde gelişimi hedeflenmektedir.

Bu bağlamda; Eğitime katılan çiftçilerimiz, tüm meslektaşlarımız ve teknik personelimize, "Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Eğitimi” veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsüm Yaldız’a’, Eğitimi yapan yüklenici firma Elmaks Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Şirket müdürü Ahmet Fikri Kızmaz’a, Eğitime finansman desteği veren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ve Sertifika Törenimize teşrif eden Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş’a ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ederim".

Sanayi tipi kenevir ekiminin sadece yetmeyeceğini, bununla birlikte sanayisinin de mutlaka kurulması gerektiğinin altını çizen Vali Erdoğan Bektaş, törendeki konuşmasında şunları ifade etti:

"Bu eğitimin bir özelliği var kenevir. Kenevirin faydalarını okumuştum. Hocamızda anlattı bende doğru buluyorum. Arkadaşlarımızın dikkatini çektiğini umuyoruz. Bu tip ürünlerde biraz daha emek verirsek önünü açabiliriz. Kenevir ekilmesi için öngörülen yerlerden biri Zonguldak. Hocamız bu işin sanayi olmazsa olamayacağını söyledi. Bende buna katılıyorum. Sanayileşirse ticareti olur. Deneyende var gelen taleplere ilgili davranıyoruz. Bize gelen önemli iddialar var. Umarız bu eğitimle bu işe aşına olan arkadaşlar önem verirler. Bizim rutin işimiz olan madenciliğin yanında ek iş olabilir. Umarız bu talepler hayatımızda yeri olur. Bu eğitimi veren hocama ve sizlere çok teşekkür ediyorum.".

Konuşmaların ardından "Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride Kullanımı" eğitimine katılan katılımcılara sertifikaları Vali Erdoğan Bektaş’tan verildi.