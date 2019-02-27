Sanayi sitesi esnafı Başkan Bozkurt’u bağrına bastı Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçedeki sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçedeki sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt’a ziyareti esnasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, Belediye Meclis üyesi adayları ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet sanayi sitesi esnaflarıyla bir süre sohbet etti. Hayırlı işler temennisinde de bulunan heyet, proje ve çalışmalarla da alakalı bilgiler verdi.

Sanayi sitesi esnafları Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyeti ilgiyle karşılayarak ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.