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Sanayi sitesi esnafı Başkan Bozkurt’u bağrına bastı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçedeki sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
Sanayi sitesi esnafı Başkan Bozkurt’u bağrına bastı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçedeki sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.


Başkan Bozkurt’a ziyareti esnasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, Belediye Meclis üyesi adayları ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet sanayi sitesi esnaflarıyla bir süre sohbet etti. Hayırlı işler temennisinde de bulunan heyet, proje ve çalışmalarla da alakalı bilgiler verdi.


Sanayi sitesi esnafları Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyeti ilgiyle karşılayarak ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
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