KARAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sanayi alanlarını şehir dışına çıkaracağız ve şehrin içindeki bu alanları da millet bahçelerine, kent meydanına, yeni kent merkezine, sosyal ve kültürel alanların olduğu yeni yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada 81 ilimizde çalışma başlattık." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman’da, Valilik’te gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illeri gezerek, şehirlerin geleceğine ilişkin yerinde inceleme ve tespitler yaptıklarını dile getiren Kurum, Karaman’ın gelişmesi, bulunduğu seviyeden daha yukarı çıkabilmesi adına önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Bugüne kadar 35 ilde 65 ziyaret gerçekleştirdiklerini bildiren Kurum, ziyaretler çerçevesinde illerin yöneticileriyle birebir görüştüklerini, önemli proje kararları aldıklarını dile getirdi.

Karaman’ın İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan, tarihi, sanayisi, tarımı, kültürüyle bölgede istihdam kapısı açmış önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Şehrin bulunduğu konumdan daha iyi seviyelere çekilmesi adına birçok karar aldık. Öncelikli olarak belediyemizin bulunduğu yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm, kentsel yenileme projesine başlıyoruz. Bu kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında alanda bulunan, Karaman’a, Karaman’ın tarihine, kültürüne yakışmayan yapıların şehir dışına taşınması suretiyle bu bölgenin dönüşümünü ve yenilenmesini gerçekleştirmiş olacağız. Projenin içinde Karaman’ın çok önemli bir millet bahçesinin de yine Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştirecek."

Karaman Belediyesinin yaklaşık 700 sanayi unsurunu şehir dışına taşıdığını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan sanayi sitelerine ilişkin de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca taşınma işlemini gerçekleştirerek toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yeni Karaman’ı yeni kent merkezini oluşturmak suretiyle içinde millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin, yürüme yollarının olduğu çok önemli bir projenin kararını bugün burada, hep birlikte aldık."

- "Karaman’daki tüm kuruluşlarımız sıfır atık sistemine geçecek"



Kurum, Karaman'a yeni stat yaptıklarını, eski stadyumun bulunduğu alana da kent için bir millet bahçesi daha yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, sıfır atıkla ilgili kentte önemli adımlar atacaklarını ileterek, "İlk ve ikinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde yaklaşık 13 bin kamu kurum ve kuruluşta sıfır atık uygulamasına geçtik. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden proje kapsamında Karaman ilimizi pilot bölge ilan ettik. Bu pilot bölge çerçevesinde Karaman'ımızda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sıfır atık uygulamasına geçmesi amacıyla da Valiliğimizle birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma çerçevesinde çok kısa zamanda Karaman’daki tüm kuruluşlarımız sıfır atık sistemine geçmiş olacaklar." diye konuştu.

Bugünün, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurum, “Kahraman paşamızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün birçok projeye karar aldık ama en önemli projemiz de Kazımkarabekir ilçemize Paşamızın adını yaşatacak bir kültür merkezi yapacağız.” dedi.

Şehrin kalkınması için planladıkları projeleri anlatan Kurum, çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



- "Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha çevreci olacak"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasına ilişkin soru üzerine, gerekli hazırlıkları yaptıklarını, 81 ilde sanayi alanlarını şehrin dışına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmayı, ilk 100 günlük eylem planları çerçevesinde yürüttüklerini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yapmış olacağımız bu plan çerçevesinde de şehrin merkezindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkaracağız ve şehrin içindeki bu alanları da millet bahçelerine, kent meydanına, yeni kent merkezine, sosyal ve kültürel alanların olduğu yeni yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada 81 ilimizde çalışma başlattık. Kentsel dönüşümle ilgili yıllık 300 bin bağımsız bölüm hedefimiz var. Bu bağımsız bölümlerin içinde öncelikli olarak tarihsel, kültürel alanların dönüşümü, şehrin içindeki sanayi alanlarının dönüşümü, bir de dönüşmesi gereken metruk, deprem riski taşıyan binaların dönüşümü var. Bu çerçevede 81 ilimizde şehrin merkezindeki sanayi alanlarını şehrin dışındaki atıl hazine arazileri üzerinde yapılacak projelere taşımak suretiyle bu dönüşümleri de gerçekleştireceğiz ve bu dönüşümler ‘mekansal strateji planı’ kapsamında yapılacak. Gelecek nesillere bırakacağımız şehirler daha planlı, daha çevreci ve doğaya, çevreye daha fazla katkı veren projeler olacak."

(Bitti)